Venti di guerra, attaccata con un lancio di razzi base americana in Iraq (VIDEO) (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Una base americana di AinAlAssadr saebbe stata colpita da decine di razzi. Arrivano news allarmanti dall’Iran dove oggi si sono svolti i funerali del generale iraniano ucciso da un drone Usa a Bagdad. Secondo alcune fonti militari, la base militare statunitense di AinAlAssad sarebbe stata colpita da decine di razzi pochi minuti fa. Se la notizia venisse confermata si tratterebbe della vendetta iraniana che giunge in seguito all’uccisione di Quasem Soleimani. “Il Corpo della Guardia rivoluzionaria iraniana – si legge su Twitter – afferma che “i coraggiosi soldati dell’unità aerospaziale dell’IRGC hanno lanciato con successo un attacco”. BREAKING VIDEO: Unconfirmed footage showing rockets launched towards a U.S. coalition airbase in Iraq pic.twitter.com/07QcDorunZ — LIVE Breaking News (@NewsBreaking) January 7, 2020 La ... Leggi la notizia su direttasicilia

La7tv : #coffeebreak Venti di guerra, @PieroSansonetti (Il Riformista): 'L'Europa è fuori gioco e l'Italia non viene presa… - civati : Oggi, mentre soffiano venti di guerra, #SilviaRomano è un appello alla pace e alla solidarietà internazionale. Perc… - ferrazza : Era il gennaio del 2020. Nel mondo soffiavano venti di guerra. Gli USA si stavano isolando. Le divergenze in Europa… -