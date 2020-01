Un’altra vittima degli incendi a Roma, muore a Case Rosse (Di martedì 7 gennaio 2020) Tragedia in un’abitazione di Case Rosse dove una donna di 80 anni è morta in seguito ad un incendio. Il rinvenimento da parte dei vigili del fuoco intervenuti in un appartamento al terzo piano di una palazzina della periferia nord est della Capitale. Un altro incendio a Roma, e un’altra vittima delle fiamme sprigionate in … L'articolo Un’altra vittima degli incendi a Roma, muore a Case Rosse proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

