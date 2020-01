Uccide la sua ragazza e ne mangia il cuore per poter diventare ricco (Di martedì 7 gennaio 2020) Nicola De Angelis L'orrible vicenda arriva dalla Nigeria dove un uomo di 23 anni ha ammesso di aver ucciso e mangiato il cuore della moglie per "diventare ricco" Owolabi Adeeko, di 23 anni, ha ammesso di aver ucciso la sua fidanzata Favour Daley-Oladele di 22 anni e averne mangiato il cuore nella speranza di diventare ricco. Nella sua testimonianza il 23enne ha anche dichiarato di aver cucinato alcune parti del suo corpo e averle mangiate. Il rituale di sangue doveva farlo diventare ricco. Ecco la giustificazione che Owolabi Adeeko ha utilizzato quando si è visto costretto a deporre davanti agli agenti che lo avevano arrestato. Complice di tutto la madre Bola, di 46 anni. Il ragazzo, infatti, dopo aver attirato in casa la ragazza l'ha colpita alla testa con un pestello, su consiglio anche della madre. Entrambi si sarebbero successivamente avventati su cuore e seno della ... Leggi la notizia su ilgiornale

MilettoMaria : RT @tossina_libera: #Imola investe ed uccide il presunto ladro del cellulare della figlia. Secondo me gli italioti credono che con la legge… - lara_ugolini : RT @MariaLauraZavag: RT per favore CD da Instagram L'INDIFFERENZA UCCIDE... LA STORIA DI LEO, VITTIMA DELLA CRUDELTÀ DELLA SUA 'FAMIGLIA' E… - AaZanoni1 : RT @tossina_libera: #Imola investe ed uccide il presunto ladro del cellulare della figlia. Secondo me gli italioti credono che con la legge… -