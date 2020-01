Tasso alcolemico: come funziona (Di martedì 7 gennaio 2020) Luca Morini, tossicologo forense dell’Università di Pavia e consulente dell’Istituto superiore di sanità per l’analisi dei dosaggi dell’alcol nell’organismo, spiega oggi a Michele Bocci su Repubblica come funziona il Tasso alcolemico e in che modo si può superare la soglia di 0,50 grammi di etanolo nel sangue, oltre la quale è vietato guidare. Cosa succede quando si hanno 2 grammi di alcol per litro di sangue? «Si entra nella fase della cosiddetta “franca ubriachezza”. Ci sono confusione mentale e problemi alla vista. La visione laterale diventa molto limitata. Non si hanno più riflessi, la risposta dell’organismo agli stimoli è molto più lenta. A questi livelli si entra nella vera e propria intossicazione da alcol». Nei vostri controlli trovate spesso questi valori? «Il 2 lo si vede in una piccolissima percentuale dei guidatori in stato di ebrezza. Pochi reggono questi livelli di ... Leggi la notizia su nextquotidiano

