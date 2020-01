Taranto in apprensione. Riesame decide su Altoforno 2, senza non c'è futuro (Di martedì 7 gennaio 2020) L’attesa è finita. Entro oggi il Tribunale del Riesame di Taranto dovrà pronunciarsi sul ricorso dell’Ilva in As contro la decisione del giudice Francesco Maccagnano di negare la proroga d’uso dell’Altoforno 2 dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal.È iniziata all’alba di questa mattina la protesta dei lavoratori Usb Ilva in As che hanno occupato i cancelli della raffineria, presso il varco mezzi pesanti. Protesta scaturita a seguito del mancato finanziamento dell’integrazione salariale per i cassintegrati. Inoltre, i lavoratori del sindacato Usb, dichiara Francesco Rizzo, “chiedono l’immediata convocazione sul Dl Taranto per discutere circa le proposte che il sindacato Usb ha presentato”.Sulla vicenda è intervenuto anche Rocco Palombella, segretario generale Uilm, che conversando con ... Leggi la notizia su huffingtonpost

