Sono 47 i parlamentari M5S non in regola con le restituzioni (Di martedì 7 gennaio 2020) Sono 47 i parlamentari M5S non in regola con le restituzioni. Nei loro confronti a partire dalle prossime ore scatteranno i procedimenti. Lo si desume dalla nota del M5S che dà conto della riunione di oggi alla Camera tra i capigruppo e i probiviri. Non in regola con “le rendicontazioni e con le restituzioni” è infatti - spiega la nota - il 15% dei componenti i gruppi a Montecitorio e Palazzo Madama. I parlamentari del Movimento 5 Stelle iscritti ai gruppi, come si legge sui siti di Camera e Senato, Sono 315: 214 deputati e 101 senatori. Il 15 per cento Sono quindi 47 parlamentari, molti di più dei 30 fin qui ipotizzati. “Oggi abbiamo fatto il punto della situazione sulle restituzioni dei parlamentari con i probiviri”, spiegano i capigruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera e al Senato, Davide Crippa e Gianluca Perilli al termine ... Leggi la notizia su huffingtonpost

