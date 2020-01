Sanremo 2020, Rula Jebreal sarà sul palco dell’Ariston: di cosa parlerà? (Di martedì 7 gennaio 2020) Rula c’è, Rula c’è, Rula c’è. Verrebbe da gridare come Guido Meda tutte le volte che vince Valentino Rossi. E Rula ha vinto Sanremo. Manco, lasciatecelo dire, fosse il ritorno di Mina. Rula Jebreal affiancherà Amadeus in una delle cinque serate del Festival. La decisione, dopo le intense polemiche dei giorni scorsi, è stata presa durante un incontro tra l’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, il direttore di Rai, Teresa De Santis, e il direttore artistico e conduttore del festival, Amadeus. Pertanto, la giornalista scrittrice e palestinese (con cittadinanza italiana e israeliana) parlerà della violenza sulle donne in un momento di riflessione sul palco sanremese. Tra l’altro, si tratta di un argomento delicato perché la madre di Rula si è tolta la vita quando aveva cinque anni, come conseguenza di violenze e abusi subiti. In un comunicato diffuso dalla Rai si ... Leggi la notizia su cronacasocial

fattoquotidiano : Sanremo, Rula Jebreal: “La Rai voleva che rinunciassi spontaneamente, ho rifiutato. Attacchi partiti da persone vic… - fattoquotidiano : Sanremo, Salvini: “Rula Jebreal? Non mi occupo di vallette o conduttori ma i comizi non si fanno sul palco dell’Ari… - vascorossi : 'Finalmente io' è il titolo della nuova canzone scritta x Irene Grandi?? Una vera bomba ??.. in gara al Festival di S… -