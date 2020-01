Roma, Kolarov: «Fonseca? Mi auguro di vincere con lui» (Di martedì 7 gennaio 2020) Roma, parola a Kolarov: «C’è rammarico per la gara col Torino. Fonseca dal primo giorno fa capire la sua idea di calcio» Il terzino della Roma, Aleksandar Kolarov, ha parlato ai microfoni della tv ufficiale della società giallorossa. Ecco il pensiero del calciatore serbo: TORINO – «C’è un grande rammarico perché era una partita che doveva vincere per qualità e tutto ma il Torino si è difeso bene. Non possiamo usare la scusa che la palla non voleva entrare. Dovevamo fare anche noi molto di più». Fonseca – «Devo dire che dal primo giorno lui ci ha fatto capire la sua idea di calcio. Dal primo giorno cercavamo di fare quello che ci chiedeva. Non era così semplice cambiare il modo di lavorare e di giocare. Ci serve tempo sia a noi che a lui. Mi auguro di vincere con lui qua.». DE ROSSI – «È inutile parlare della sua carriera. Ha vinto un mondiale e credo sia il ... Leggi la notizia su calcionews24

SkySport : ? #UltimOra #Roma ? Ufficiale il rinnovo di Alexander #Kolarov ? L'esterno serbo ha prolungato fino al 2021… - UEFAcom_it : ? UFFICIALE - #Kolarov rinnova con la #Roma fino al 2021 ??? ?? Il tuo terzino sinistro preferito della #UEL ? - ilmessaggeroit : Roma, Kolarov rinnova fino al 2021: «È un nuovo punto di partenza» -