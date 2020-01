Reggio Calabria, accoltella la compagna con cui era appena andato a convivere: arrestato un ragazzo di 18 anni (Di martedì 7 gennaio 2020) Ha accoltellato 14 volte la compagna con la quale era andato a convivere il giorno prima: un ragazzo di 18 anni, Giancarlo Martelli, è stato arrestato dai carabinieri a Locri, in provincia di Reggio Calabria. La vittima, una donna di 27 anni di origine cubana, è ricoverata in ospedale con ferite al torace e all’addome: è grave ma non è in pericolo di vita. Giancarlo Martelli, di 18 anni, aveva già precedenti: lunedì si era trasferito con la compagna in un appartamento all’ultimo piano di un palazzo di via Foggia, a Locri. Nella notte l’aggressione: sono stati i vicini a chiamare i soccorsi. All’arrivo dell’ambulanza, i soccorritori hanno trovato la vittima riversa sul pianerottolo con varie ferite sanguinanti. Le coltellate sono state sferrate in punti vitali come la giugulare, il torace e l’addome. Martelli, intanto, si era nascosto all’interno di una intercapedine ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Agenzia_Ansa : #Meningite, morta 16enne a Reggio Calabria. Decesso in ospedale. Direzione: evitare ogni allarmismo #ANSA - LaStampa : Meningite, muore sedicenne in ospedale a Reggio Calabria. La direzione: “Evitare ogni allarmismo”… - repubblica : Meningite: sedicenne morta a Reggio Calabria [aggiornamento delle 21:42] -