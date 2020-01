Previsioni Meteo Toscana: oggi possibili piogge nella seconda parte della giornata (Di martedì 7 gennaio 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana fino al 10 gennaio. oggi sereno o poco nuvoloso con aumento della nuvolosità a partire da ovest. possibili pioviggini nella seconda parte della giornata sulle zone costiere centro meridionali e Arcipelago. Foschie dense e locali banchi di nebbia fino alle prime ore del mattino su pianure e valli dell’interno. Venti: deboli variabili nell’interno, in prevalenza dai quadranti orientali altrove. Mari: poco mossi, tendenti a mossi sulla costa centro settentrionale. Temperature: minime pressoché stazionarie con gelate diffuse; massime in lieve calo in pianura ed in aumento in montagna. Domani rapido miglioramento fino a cielo ovunque sereno o poco nuvoloso ovunque già nel corso della mattina. Venti: ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

