Pokèmon Spada e Scudo: I Codici per ottenere i Doni Segreti (Di martedì 7 gennaio 2020) Giocatori di Pokèmon Spada e Pokèmon Scudo, sapevate che è possibile riscattare dei Doni Segreti all’interno del gioco? Quest’oggi vi forniremo i Codici necessari per farlo. I Codici Doni Segreti di Pokèmon Spada e Scudo Per poco tempo potrete ottenere diverse ricompense in sfere, alcune con scadenza a Gennaio altre invece a Febbraio. A seguire tutti i Codici: K0UN-1NMA-SC0T: Rapid Ball, Luna Ball, Level Ball – entro il 15 gennaio 20201YAH-AYA: Peso Ball, Esca Ball, UC Ball – entro il 15 gennaio 20200KUG-AFUK-A1B0-RU: Love Ball, Friend Ball, Dream Ball – entro il 15 gennaio 2020PRES-ENT: 10 Chic Ball – entro il 30 gennaio 20200T0S-H1DA-MA: 10 Sub Ball – entro il 30 gennaio 2020G1GA-NTAM-AX: 20 Punti Lotta – entro il 30 gennaio 2020KAMP-FTEA-M: 20 Punti Lotta – entro il 28 febbraio ... Leggi la notizia su gamerbrain

