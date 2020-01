NBA 2019-2020, i risultati della notte (7 gennaio): Bucks e Celtics ko, Doncic e Jokic danno spettacolo (Di martedì 7 gennaio 2020) Nove le partite andate in scena questa notte nell’NBA e non sono mancate le sorprese, con un paio di colpi d’arresto importanti. Nottata amara per gli italiani, con Belinelli e Melli esclusi dalle rotazioni di giornata e Gallinari che perde a Philadelphia nonostante i suoi 18 punti. Impressionanti, invece, ancora una volta le prestazioni di Luka Doncic e Nikola Jokic nelle vittorie di Dallas e Denver. Iniziamo dai ko più pesanti. Non basta ai Milwaukee Bucks il solito Giannis Antetokounmpo, con 24 punti e 12 rimbalzi, per espugnare il campo dei San Antonio Spurs. Con Marco Belinelli relegato in panchina e con DeMar DeRozan da 25 e 7 assist, gli Spurs dominano il parquet fin dal primo quarto e nel finale rendono il punteggio anche duro per i Bucks. Un primo quarto da incubo costa, invece, caro ai Boston Celtics, che a sorpresa cedono in casa dei Washington Wizards. Tra i ... Leggi la notizia su forzazzurri

sportface2016 : #NBA | #Milwaukee torna alla sconfitta, superbe prestazioni per #Jokic e #Doncic - vitasportivait : ?? #NBA | #BestOfNBA Sono stati eletti i giocatori della settimana n. 11 della RS NBA 2019-2020 ?? ??? Eastern Conf… - zazoomnews : NBA 2019-2020 Blake Griffin si è infortunato al ginocchio e potrebbe fermarsi per il resto della stagione - #2019-2… -