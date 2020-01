Meteo Umbria: gelate e temperature sotto zero, a Cascia -10,8°C (Di martedì 7 gennaio 2020) In Umbria le stazioni di rilevamento del Centro funzionale della Protezione civile regionale hanno registrato in più aree valori sotto lo zero termico: a Cascia la colonnina di mercurio è scesa fino a -10,8°C, a Norcia registrati -6,7°C, a Città di Castello -5,2°C, Foligno -5°C, Gubbio -4,2°C, Spoleto -2,3°C, Todi -2,2°C, Orvieto -0,2°C. A Perugia rilevati -1,1°C, a Terni a -1,3°C. Le condizioni Meteo e le basse temperature hanno causato forti gelate in particolare in pianura e nei fondovalle.L'articolo Meteo Umbria: gelate e temperature sotto zero, a Cascia -10,8°C Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

