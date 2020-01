“L’innamorato della povertà”: presentata a Cusano la biografia di Fra Carlo (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSabato scorso 4 gennaio, nella Chiesa di San Giovanni Battista in Cusano Mutri, è stato presentato il volume ‘’L’innamorato della povertà’’ di P. Domenico Tirone, biografia di Fra Carlo di San Pasquale, terziario alcantarino morto in odore di santità nel 1878. Una figura quella del Monaco Santo molto cara ai cusanesi e non solo. Il 16 marzo di ogni anno infatti, anniversario della nascita e della morte del Frate, sono migliaia le persone che raggiungono Cusano Mutri per la solenne commemorazione. Alla presentazione sono intervenuti: Vincenzo Di Biase, consigliere comunale delegato alla Cultura; la professoressa e scrittrice Gioconda Fappiano, che tra l’altro ne ha curato la prefazione; il professore Pasquale Marco Fetto presidente dell’Associazione Fra Carlo; Padre Antonio Tremigliozzi ministro provinciale; Mons. Pasquale Maria Mainolfi, teologo che ha ... Leggi la notizia su anteprima24

ondabianca : Se sei innamorata /innamorato, stai sul piedistallo della salute e del benessere emotivo. Utilizzi la parte limbica… - AdrianaCioci : RT @asmistaken: @BiagioMatt I racconti della Rosa,l'ombra di Ippocastano,Giosuè che guarda il mare e il Melograno innamorato; i prati,i fio… - elisa24102 : RT @asmistaken: @BiagioMatt I racconti della Rosa,l'ombra di Ippocastano,Giosuè che guarda il mare e il Melograno innamorato; i prati,i fio… -