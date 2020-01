Libia | Generale Haftar conquista Sirte e salta la missione Ue

Libia - le forze del generale Haftar prendono Sirte. Il portavoce : «La città è stata liberata dai terroristi» : Le forze del generale Khalifa Haftar, hanno preso il controllo di Sirte, scacciando le milizie che sostengono l’esecutivo del premier Fayez al-Sarraj. L’annuncio ufficiale è stato dato dal portavoce delle forze di Haftar, Ahmad al-Mesmari: «Sirte è stata completamente liberata dai gruppi di terroristi». «Le milizie del Governo di accordo nazionale si ritirano da Sirte. L’Esercito arabo libico entra a Sirte», aveva ...

La Turchia invia in Libia «trecento» mercenari siriani per fermare l’avanzata del generale Haftar : Sono circa 300 i mercenari siriani inviati a Tripoli dalla Turchia per fermare l’avanzata del generale Haftar. Lo riportano diversi media internazionali citando l’Osservatorio siriano per i diritti umani. Altri 900-1000 miliziani sarebbero stati invece trasferiti in campi di addestramento turchi in attesa di partire per la Libia. L’ingaggio avrebbe una durata di 3-6 mesi e un compenso tra i 2 mila ed i 2.500 dollari. Già ...

