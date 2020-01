L’Amica Geniale | la prima stagione torna in replica su Rai 2 da mercoledì 8 gennaio

Torna su Raidue “L’Amica geniale” | Le repliche dall’8 gennaio : A partire da mercoledì 8 gennaio andranno in onda in prima serata le repliche de L’amica geniale su Raidue. Il secondo canale Rai propone gli episodi “Le bambole” e “I soldi” La Rai propone per la seconda volta la serie tv “L’amica geniale” con le repliche trasmesse su Raidue in prima serata. Si tratta di […] L'articolo Torna su Raidue “L’amica geniale” | Le repliche ...

L’Amica Geniale in replica su Rai2 a gennaio - per rivedere la serie in vista della seconda stagione : Con L'Amica Geniale in replica su Rai2, da gennaio torna in tv la prima stagione della serie tratta dal romanzo omonimo di Elena Ferrante, il primo di una tetralogia portata sul piccolo schermo da Rai Fiction e Wildside il colosso americano HBO Entertainment per la regia di Saverio Costanzo. In vista del debutto dei nuovi episodi, Rai2 trasmette dall'8 gennaio in prima serata la prima stagione de L'Amica Geniale, come annuncia il promo ...

Lila e Lenuccia - premio per la foto de “L’Amica Geniale” : La foto che ritrae Ludovica Nasti e Elisa del Genio nei panni di Lila e Lenuccia ne "L'Amica Geniale" è stata premiata il titolo di miglior ritratto d'attore dell'anno al premio Nazionale "Cliciak", nella sezione colore. Soddisfatto il fotografo Eduardo Castaldo, autore dello scatto: "Fiero e felice"Continua a leggere

Da Gomorra a L’Amica Geniale - da Suburra a The Young Pope - la rivoluzione della serialità italiana nell’ultimo decennio : Da Gomorra a L'Amica Geniale, da Il Miracolo a The Young Pope e Suburra, in questo decennio la serialità italiana ha subito una vera e propria rivoluzione che ha regalato a tutti gli addetti ai lavori risultati sconvolgenti e mai pensati prima. Addio alle fiction trash e piene di clichè destinate ad un pubblico costretto al misero dualismo tra tv commerciale e pubblica, l'avvento delle piattaforme streaming ha allargato gli orizzonti chiedendo ...

A febbraio torna su Rai 1 L’Amica geniale. Anteprima di 3 giorni al cinema : Dal 10 febbraio in prima visione su Rai 1 arriva la seconda stagione de L’amica geniale. Gli eventi del secondo libro de L’amica geniale riprendono esattamente dal punto in cui è terminata la prima stagione. Lila (Gaia Girace) ed Elena (Margherita Mazzucco) hanno sedici anni e si sentono in un vicolo cieco. Lila si è appena sposata ma, nell’assumere il cognome del marito, ha l’impressione di aver perso sé stessa. Elena è ...