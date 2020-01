Inter, ag. Emerson Palmieri: «Non cambierà squadra» (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’agente di Emerson Palmieri esclude una partenza dal Chelsea durante il mercato di gennaio: «Non cambierà squadra» Emerson Palmieri resterà al Chelsea, parola dell’agente Fernando Garcia. Smentite dunque le voci di una possibile partenza durante il mercato di gennaio per approdare all’Inter o alla Juventus, club che si sono mossi con insistenza per il terzino italo-brasiliano. «Il Chelsea in questo momento non ha intenzione di privarsi di Emerson. Lui è felice a Londra e quindi ora non cambierà squadra», ha dichiarato l’agente di Emerson Palmieri ai microfoni di fcInternews.it. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

