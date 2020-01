Incidente violento a Monteforte Irpino, tre persone finiscono in ospedale (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoMonteforte Irpino (Av) – Grave Incidente lungo la Nazionale a Monteforte Irpino. Ad essere coinvolte un furgone ed una vettura. Tre i feriti che sono trasportati presso il “Moscati” di Avellino. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri in sinergia con i Vigili del Fuoco di Avellino. Chiusa la strada su entrambi i sensi di marcia. L'articolo Incidente violento a Monteforte Irpino, tre persone finiscono in ospedale proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

