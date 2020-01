Il futuro secondo Samsung: meno hardware e più esperienze personalizzate (Di martedì 7 gennaio 2020) Per i vertici di Samsung il 2020 sarà l'inizio di una nuova era tecnologica, focalizzata sullo sviluppo di esperienze personalizzate per gli utenti piuttosto che sui prodotti hardware. La visione del colosso sudcoreano è stata illustrata al CES di Las Vegas dal Ceo della divisione Elettronica di consumo, Hyun Suk Kim. I consumatori, ha detto, "non cercano più di spendere per gli oggetti, quanto piuttosto per la comodità, la tranquillità e il divertimento". Per soddisfare questa domanda Samsung prevede di utilizzare il 5G, l'intelligenza artificiale, l'edge computing e la robotica per costruire un mondo pieno di esperienze personalizzate e Kim ha mostrato alcune idee su come queste esperienze potrebbero manifestarsi, a partire da Ballie, un robot sferico in grado di coordinare ... Leggi la notizia su agi

