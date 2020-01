Il 2020 di Gemma Galgani riparte dalle lacrime per Juan a Uomini e Donne: non era quello giusto (Di martedì 7 gennaio 2020) Torna Uomini e Donne: oggi 7 gennaio 2020 è andata in onda la prima puntata del nuovo anno. Nelle anticipazioni arrivate durante il periodo di Natale vi abbiamo raccontato quello che sarebbe successo nelle nuove puntate del trono over e infatti ecco che si inizia proprio da Gemma Galgani che a quanto pare, ha messo un punto alla sua relazione con Juan. La puntata si apre da dove avevamo lasciato: Gemma e Juan sono da solo nel backstage e dopo una brutta litigata lui le dice che probabilmente non è l’uomo che lei sta cercando. Gemma in lacrime si appoggia poi sulla spalla di Tina e cerca consolazione. E oggi si torna a parlare proprio di quello che è successo nella passata registrazione: Juan ha cercato di rimediare? Lui e Gemma si sono sentiti? Il nuovo anno non si apre in bellezza per Gemma che ha passata da sola le vacanze di Natale, o meglio da single… Tra lei e Juan ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

