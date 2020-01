Dieci M5s a rischio espulsione (fra cui 5 senatori): non rendicontano da un anno (Di martedì 7 gennaio 2020) Il rischio è che vengano cacciati cinque deputati, uno è già andato via spontaneamente, e cinque senatori. Questi ultimi in particolare potrebbero mettere a rischio la tenuta del governo. In una riunione fiume, iniziata alle tre del pomeriggio e terminata quattro ore dopo, i probiviri M5s insieme ai capigruppo di Camera e Senato, hanno passato al setaccio le mancate rendicontazioni dei parlamentari. La battaglia è entrata nel vivo e il Movimento rischia di sgretolarsi sempre più: “Anche se li cacciamo sosterranno comunque il governo dal gruppo Misto”. È il ragionamento, quasi la speranza, che circola in queste ore tra i vertici, ma non è affatto detto che sia così. I dubbi per esempio su un passaggio di Michele Giarrusso alla Lega si fanno sempre più insistenti.Dallo studio delle carte è emerso che in ... Leggi la notizia su huffingtonpost

