Dallo spot al restauro: ecco come rinasce il mausoleo d’Augusto (Di martedì 7 gennaio 2020) La monumentale sepoltura del primo imperatore romano è star dello spot del 5G Tim la cui Fondazione ha sostenuto i lavori. Riccardo Muti ne narra la storia. Riaprirà in primavera Leggi la notizia su repubblica

cronaca_news : Dallo spot al restauro: ecco come rinasce il mausoleo d’Augusto - tazio_c : RT @carutig: Onorevole @GiorgiaMeloni , #BellaCiao non è lo spot di un partito. È il canto di un Paese che si libera dallo spettro del fa… - VincenzoFoti8 : RT @rep_roma: Dallo spot al restauro: ecco come rinasce il mausoleo d’Augusto [aggiornamento delle 12:37] -