Articolo 18, Speranza (Leu): “Ripristinarlo e rivedere il Jobs Act”. La replica di Marcucci (Pd): “Non si tocca, spingere sulla crescita” (Di martedì 7 gennaio 2020) “Serve una profonda revisione del Jobs act“. È quanto dichiara in un’intervista al Corriere della Sera il ministro della Salute Roberto Speranza, che annuncia anche che Leu chiederà di ripristinare l’Articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, quello che prevedeva la reintegra automatica nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo. “Chiederemo garanzie a partire dalla disciplina sui licenziamenti collettivi, su cui i giudici di Milano e Napoli hanno già rinviato alla Corte di Giustizia europea“ perché valuti se l’esclusione della reintegra nel posto di lavoro è compatibile con i principi di parità di trattamento e di non discriminazione. La richiesta segue di pochi giorni le indiscrezioni trapelate da ambienti Cinque Stelle e riportate dal Corriere, secondo cui una parte del Movimento sarebbe orientata a riproporre la reintroduzione ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

