Viaggio a San Pietroburgo, la capitale della bellezza (Di lunedì 6 gennaio 2020) «E il mio maestro mi insegnò com’è difficile trovare l’alba dentro l’imbrunire», cantava un giovane Franco Battiato negli anni Ottanta sulla strada principale di San Pietroburgo, La Prospettiva Nevski. E lì ancora è difficile. Trovare l’alba dentro l’imbrunire. Eppure chiunque ci vada o capiti, non può prescindere dal provare a farlo. E poi dalle sue intensità e maestosità, da questa sua «portata» dalla possenza della capitale culturale della Russia, fondata da Pietro I il 27 maggio 1703 sul fiume Neva, come una fortezza. La «Venezia del Nord» perché situata sulle isole di un delta dove i canali, che sono più di 90, le danno fascino in tutte le stagioni. E «accompagnano» la sua scoperta. Alla Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato – fuori cupole azzurre, verdi e oro, smalti con icone, che sembrano uscite da una fiaba, e dentro la più grande collezione di mosaici del ... Leggi la notizia su vanityfair

