Vi fate chiamare sovranisti e poi permettete allo “straniero” di infarcirvi di basi militari (Di lunedì 6 gennaio 2020) Crisi Usa-Iran: vi fate chiamare sovranisti e poi permettete allo “straniero” di infarcirvi di basi militari Però dobbiamo metterci d’accordo, altrimenti così fa proprio schifo: dobbiamo metterci d’accordo una volta per tutte se uccidere un uomo (sia anche il peggiore assassino) è qualcosa che può andare bene alla nostra civiltà, dobbiamo chiederlo a quei garantisti a fasi alterne che si stracciano le vesti per la custodia cautelare del politicante di turno e ora esultano tutti barzotti per l’omicidio di Soleimani (qui il suo profilo). Vi prego, tenete un profilo, una coerenza. Colpire con un missile sganciato da un drone un uomo (per quanto possa essere avversario) è un’azione che si può tollerare? Sì? Perfetto, allora smettetela di frignare per il terrorismo degli altri perché il terrorismo che state appoggiando voi ha la stessa matrice e se voi vi sentite “più ... Leggi la notizia su tpi

