Vento forte nel Palermitano: alberi sradicati e tetti scoperchiati (Di lunedì 6 gennaio 2020) Nel corso della notte sono stati circa ottanta gli interventi dei Vigili del fuoco di Palermo a causa di danni e disagi provocati dal forte Vento che da ieri sferza tutta la provincia. Diversi gli alberi sradicati a causa delle raffiche, e alcuni tetti di lamiera sono stati scoperchiati. Non si registrano feriti.L'articolo Vento forte nel Palermitano: alberi sradicati e tetti scoperchiati Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

