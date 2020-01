Uomini e Donne: è scontro sui social tra Teresa Langella e Mara Fasone (Di lunedì 6 gennaio 2020) Le due ex troniste Teresa Langella e Mara Fasone continuano ad avere scontri sui social. Ecco che cosa è successo. Uomini e Donne: l’antipatia tra Teresa Langella e Mara Fasone L’anno scorso sul trono di Uomini e Donne erano sedute Teresa Langella e Mara Fasone. Le due ragazze dalle prime puntate hanno dimostrato molta antipatia reciproca. A complicare il tutto poi è stata la vicenda legata a Andrea Dal Corso. Mara ha fatto chiamare Andrea per conoscerlo dopo l’esperienza del modello a Temptation Island, ma la conoscenza tra loro non è andata bene. Andrea, quindi, ha deciso di rimanere nel programma per corteggiare Teresa e adesso tra loro c’è una bella e appassionante storia d’amore. Tuttavia, nei mesi successivi alla loro partecipazione a Uomini e Donne, Teresa e Mara hanno continuato a lanciarsi qualche frecciatina sui social. Anche in queste ore è ... Leggi la notizia su kontrokultura

