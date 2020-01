Ultime Notizie Roma del 06-01-2020 ore 19:10 (Di lunedì 6 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in questo lunedì 6 gennaio Epifania essere nel primo piano il consigliere del leader iraniano citato da un’agenzia minaccia gli Stati Uniti Se non ritirano le forze dalla affronteranno un altro Vietnam una nuova marea umana intanto a Tirana per il corteo funebre in memoria della generale sulle mani dopo quella di ieri pranzo ribadisce se l’iran attaccherai Stati Uniti ci sarà una grave rappresaglia e mette in guardia se le truppe americane l’hanno costretta a lasciare l’iraq le sanzioni saranno enormi Che ridere di Germania Francia e Gran Bretagna chiedono all’iran di applicare l’accordo sul nucleare del 2015 contro Bagdad Conte caldeggia un’azione Europea per scongiurare l’escalation assicura che l’Italia Farà il possibile per ... Leggi la notizia su romadailynews

