Rula Jebreal, Vittorio Feltri sta dalla sua parte: "Di Sanremo non me ne frega niente, ma non si fa così" (Di lunedì 6 gennaio 2020) Continua a tenere banco il caso di Rula Jebreal, scelta e poi appiedata dal Festival di Sanremo in seguito alle polemiche che ha scatenato in quanto giornalista palestinese. Secondo i detrattori, la sua presenza avrebbe spostato gran parte dell'attenzione sulla politica e sull'attualità a discapito Leggi la notizia su liberoquotidiano

repubblica : Oggi su Rep: ???? Rula Jebreal: “Io censurata perché rappresento l’Italia inclusiva e tollerante E questo fa paura” [… - fattoquotidiano : Sanremo, Rula Jebreal: “La Rai voleva che rinunciassi spontaneamente, ho rifiutato. Attacchi partiti da persone vic… - HuffPostItalia : Rula Jebreal: 'Volevano che rinunciassi a Sanremo spontaneamente. Mi sono rifiutata. La mia diversità fa paura' -