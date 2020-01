Rapinó banche in Svizzera, 56enne arrestato dai carabinieri (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCasoria (Na) – I carabinieri della stazione di Casoria hanno arrestato il destinatario di un mandato di arresto internazionale per rapina: Tommaso Valentino, un 56enne del luogo già noto alle forze dell’ordine. Valentino è ritenuto dall’autorità giudiziaria Svizzera il responsabile di 3 rapine a mano armata e di altri colpi tentati nel 2015 in 3 banche di Berna. I carabinieri lo hanno fermato durante un posto di controllo in piazza Dante e dai controlli alla banca dati delle forze di polizia è emersa la pendenza di quel provvedimento. L’uomo è stato quindi tratto in arresto e tradotto al carcere di poggioreale a disposizione dell’autorità giudiziaria italiana e Svizzera. L'articolo Rapinó banche in Svizzera, 56enne arrestato dai carabinieri proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

