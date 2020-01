Rachel Bilson fidanzata con Bill Hader dopo la fine della sua relazione con Hayden Christensen (Di lunedì 6 gennaio 2020) Ai Golden Globe 2020 non c'è stato solo spazio per statuette e discorsi impegnati ma anche per tanto gossip a cominciare dalla relazione di Rachel Bilson e il neo fidanzato, almeno pare, Bill Hader. dopo i rumors dei giorni scorsi è stata proprio la lunga cavalcata sul red carpet della kermesse di ieri sera ad aver consacrato la nuova coppia regalandola ai giornalisti. I due si sono tenuti in mano sul tappeto rosso rendendo la loro unione ufficiale al grande pubblico e ai media dopo essere stati avvistati per la prima volta il mese scorso a ulsa, in Oklahoma, in un caffè. Nelle foto ottenute da TMZ, la star di Barry, 41 anni, è stata vista con l'ex attrice di The OC, 38 anni, in pieno stile casual. Lui indossava una felpa nera, una giacca di jeans blu, jeans grigi mentre lei indossava una camicia, una giacca e jeans blu grigi. Secondo i bene informati i due non erano soli e alla ... Leggi la notizia su optimaitalia

