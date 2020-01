“Ponte Futuro” sulle racccomandate di accertamento: “Verificate le singole posizioni” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo comunicato di “Ponte Futuro” in merito ad un corposo invio di raccomandate ai cittadini pontesi, inerente ad accertamenti: “Nonostante le precipitazioni atmosferiche di questo strano e caldo inverno siano state poche, sia pure intense, Ponte sta vedendo colmata questa mancanza con una tempesta di raccomandate del Comune. A parte l’ironia iniziale, sono tanti i cittadini di Ponte che ci stanno chiamando per avere informazioni su questa ultima iniziativa dell’amministrazione comunale. Chiariamo subito che PONTE FUTURO è assolutamente per la fedeltà tributaria al fine di garantire equità e giustizia sulle tasse, e che il principio del “pagare tutti per pagare di meno” sia un’architrave della convivenza civile e del buon funzionamento degli Enti Locali. Detto ciò, abbiamo buone ragioni per pensare che tra le ... Leggi la notizia su anteprima24

