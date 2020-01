Luigi Di Maio, sfogo privato: no alla revoca delle concessioni autostradali, Matteo Renzi scherza col fuoco (Di lunedì 6 gennaio 2020) "Matteo Renzi scherza con il fuoco", si sfoga con i suoi Luigi Di Maio. Il capo politico del Movimento 5 stelle si riferisce alla reintroduzione dell'articolo 18 e alla revoca delle concessioni autostradali. Di Maio, come ministro degli Esteri questa settimana sarà impegnato in Libia, Egitto, Tunisi Leggi la notizia su liberoquotidiano

Antonio_Tajani : Ecco come i destinari del reddito di cittadinanza spendono i nostri soldi, per comprare lo champagne! Volevano abol… - EnzoPaso : RT @Antiogu60: Quando I bottiglioni.. di Vino.. Vengono scolati.. Senza controllo.. Si partoriscono certe COGLIONATE!! #BuffonedellaInforma… - DaCostagliola : «Ora non è il momento di fare battaglie ideologiche o politiche, ora è il momento di restare uniti per salvaguardar… -