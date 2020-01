Lobotka e la storia su Instagram in cui segue Napoli-Inter (Di lunedì 6 gennaio 2020) Se c’erano ancora dubbi che Lobotka avesse scelto il Napoli, ci ha pensato lo stesso calciatore a fugarli con una storia su Instagram mentre segue la gara di questa sera contro l’Inter. Il centrocampista del Celta Vigo, Lobotka, che è uno dei principali obbiettivi del mercato del Napoli sta infatti facendo pressione alla società per chiudere un accordo che sembrava oramai definito. Negli ultimi giorni invece il club spagnolo aveva chiesto a De Laurentiis di aumentare l’offerta fatta. Questa sera lo slovacco ha pubblicato una stories, tramite il proprio profilo Instagram, in cui mostra di seguire la gara in corso tra i partenopei e l‘Inter di Conte e di avere un messaggio per Skriniar. L’immagine è, infatti, accompagnata dalla frase ‘Fratello già lo sai’. L'articolo Lobotka e la storia su Instagram in cui segue Napoli-Inter ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

