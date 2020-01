Incendi Australia: le immagini dei koala e canguri morti sulla strada (Di lunedì 6 gennaio 2020) Non si ferma la catastrofe in Australia, dove il bollettino somiglia sempre più a quello di una guerra. I numeri parlano chiaro, e sono destinati ad aumentare: sarebbero più di 400 milioni gli animali già morti nei devastanti Incendi che hanno messo in ginocchio lo Stato. Incendi in Australia Le immagini dell’Australia in ginocchio continuano a sconvolgere e riempire i notiziari e i giornali di tutto il mondo. Una catastrofe che sembra non trovare fine o soluzione e dove chi più, chi meno, sta mobilitandosi per dare una mano. Un inferno iniziato lo scorso settembre 2019, che ad oggi ha già registrato 24 vittime e oltre 100mila sfollati in tutto lo Stato. Quella che sta distruggendo l’Australia è stata definita come la “strage degli animali“, e secondo alcune stime sarebbero più di 400 milioni gli animali morti nelle fiamme. Simbolo del disastro ambientale sono le immagini ... Leggi la notizia su notizie

