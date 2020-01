goop lab: nel trailer della serie Gwyneth Paltrow parla di esorcismi, orgasmi e terapie molto originali (Di martedì 7 gennaio 2020) Gwyneth Paltrow appare nel trailer della serie Netflix goop lab alle prese con strane terapie e workshop di ogni tipo. goop lab, la nuova serie in sei episodi di cui è stato diffuso il primo trailer, è il nuovo progetto prodotto da Netflix con star l'attrice Gwyneth Paltrow che racconta esperienze in vari campi, anche i più sorprendenti e inaspettati, che debutterà in streaming il 24 gennaio. Il video mostra infatti il team di goop mentre cerca di esplorare sul campo idee che possono sembrare strane o rischiose come la terapia energetica, esorcismi, sessioni compiute utilizzando sostanze psichedeliche e il freddo, incontri con sensitivi o la capacità di avere orgasmi. Gwyneth Paltrow, nella breve anticipazione delle sei puntate, viene inoltre ... Leggi la notizia su movieplayer

