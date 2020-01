Fedez, malore in vacanza a Dubai: “Ha urlato tutta la notte” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Brutta disavventura per Fedez e Chiara Ferragni, in vacanza a Dubai con tutta la famiglia. Il rapper sarebbe infatti stato colpito da un malore nella notte, cosa che lo ha costretto a restare un giorno chiuso in hotel con una flebo attaccata al braccio. A darne notizia sono stati gli stessi Ferragnez, che, come sono soliti fare, hanno condiviso anche questo momento con i loro follower: “Ha urlato tutta la notte” ha detto Chiara in una Instagram Stories mostrando il marito sul divano ancora visibilmente indebolito. Fedez: il malore a Dubai Una vacanza da sogno disturbata da un malore. È quanto accaduto a Fedez e Chiara Ferragni che per i giorni di Capodanno hanno deciso di raggiungere Dubai con tutta la famiglia. Il rapper, secondo quanto riferito dalla stessa coppia sui social, avrebbe accusato un’indigestione nella notte, costringendo la moglie a chiamare i soccorsi ... Leggi la notizia su notizie

