Donald Trump “notifica” via Twitter l’intenzione di colpire l’Iran (Di lunedì 6 gennaio 2020) Donald Trump ‘notifica’ via Twitter al Congresso l’intenzione di colpire, anche in “maniera sproporzionata” se l’Iran colpirà persone o cose degli Usa. “Questi post – scrive il presidente Usa – serviranno come notifica al Congresso degli Stati Uniti che se l’Iran dovesse colpire qualsiasi persona o bersaglio degli Stati Uniti, gli Stati Uniti reagiranno rapidamente e completamente, e forse in modo sproporzionato. Tale avviso legale non è richiesto, ma è comunque dato!”. Ma qui è accaduto l’imponderabile. L’account House Foreign Affairs Committee, guidato dal repubblicano Eliot Enger, ha risposto con un altro tweet in cui ha ricordato al presidente che il potere di dichiarare guerra è del Congresso, secondo la Costituzione degli Stati Uniti, e ha consigliato a Trump di leggere la Costituzione ricordandogli di ... Leggi la notizia su nextquotidiano

