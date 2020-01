Come “prestare” il tuo computer alla ricerca contro i tumori (Di lunedì 6 gennaio 2020) (foto: Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images) Marissa Mayer era una matricola al primo anno di Medicina a Stanford. Dopo qualche mese passato sui libri senza troppa voglia, si accorse che l’anatomia non la appassionava abbastanza. “Fino a quel momento studiavo cose che avrei potuto approfondire anche nel Wisconsin, dove sono nata”, avrebbe ricordato poi in un’intervista. Ma lei si trovava in California, e non c’era motivo di pagare la retta di una delle università più prestigiose d’America senza imparare qualcosa di veramente nuovo. La scelta si rivelò vincente. Mayer si iscrisse al corso di laurea in Sistemi simbolici, percorso trasversale che comprende informatica, linguistica, psicologia, comunicazione e statistica e interseca materie eterogenee, alla ricerca di quel quid che agli specialisti, semplicemente, sfugge. Pochi anni dopo nacque Google, e Mayer fu tra i ... Leggi la notizia su wired

matitesbagliate : RT @MiraNerissa: In un'epoca di accelerazione, nulla può essere più esaltante che andare piano. E in un'epoca di distrazione, niente è così… - Alessiomaz72 : RT @MiraNerissa: In un'epoca di accelerazione, nulla può essere più esaltante che andare piano. E in un'epoca di distrazione, niente è così… - Perseide121 : RT @MiraNerissa: In un'epoca di accelerazione, nulla può essere più esaltante che andare piano. E in un'epoca di distrazione, niente è così… -