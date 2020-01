C’è Android 10 per Sony Xperia XZ2, XZ2 Compact e XZ2 Premium: partito il roll out dell’update (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il nuovo anno è iniziato col piede giusto per i possessori di Sony Xperia XZ2, Sony Xperia XZ2 Compact e Sony Xperia XZ2 Premium perché è in roll out l'aggiornamento ad Android 10. L'articolo C’è Android 10 per Sony Xperia XZ2, XZ2 Compact e XZ2 Premium: partito il roll out dell’update proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

