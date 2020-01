Tuttosport – Calciomercato, il Napoli tenta il doppio colpo con il Sassuolo (Di domenica 5 gennaio 2020) Il Napoli tenta il doppio colpo di mercato con il Sassuolo Calciomercato – Il Napoli al lavoro anche per la prossima stagione, colloqui con Verona e Sassuolo: con i veneti è quasi fatta per l’acquisto del centrocampista marocchino Sofyan Amrabat e del difensore kosovaro Amir Rrahmani. Poi si tenta il doppio colpo con il Sassuolo e come anticipato da Tuttosport, oltre all’esterno francese Jeremie Boga il colloquio con gli emiliani è allargato all’attaccante Domenico Berardi. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Juventus-Cagliari, streaming e tv: dove vedere la 18a giornata di Serie A Calciomercato Napoli, spunta Igor per la difesa ULTIM’ORA SKY – Gli inglesi dell’Everton contattano Ancelotti VIDEO – Il Barcellona su Twitter: clip che celebra Messi e Maradona: “Due argentini, due geni!” Mediaset annuncia: “Napoli, primo colpo di mercato: è fatta per giugno!” I ... Leggi la notizia su forzazzurri

