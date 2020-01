PlayStation 5 potrebbe adottare una tecnologia di "rimasterizzazione istantanea" per i titoli retrocompatibili (Di domenica 5 gennaio 2020) PlayStation 5 e Xbox Series X usciranno molto probabilmente per la fine di quest'anno, ma le incognite sulle loro potenzialità sono ancora tante. Una cosa sappiamo tuttavia con certezza: entrambe le console saranno retrocompatibili con i software delle generazioni passate.Una buona notizia per chi vorrà continuare le proprie avventure attuali su un hardware più potente. Sappiamo che la futura console Microsoft adotterà gli stessi mezzi già utilizzati nella retrocompatibilità su Xbox One, ma come si comporterà Sony con la nuova PlayStation? L'ultima console retrocompatibile è stata PlayStation 2 (e, per un certo periodo di tempo, PS3), dopodiché, chi voleva giocare ai titoli PSX o PS2, doveva ricollegare l'hardware originale o riacquistare il gioco sullo store online.Ebbene, anche se al momento non abbiamo delle dichiarazioni ufficiali, sembra che qualcuno abbia scoperto qualcosina di ... Leggi la notizia su eurogamer

