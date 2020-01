Morte Soleimani, l’Iran risponde agli Usa: “Non rispetteremo più gli accordi sul nucleare” (Di domenica 5 gennaio 2020) Sale la tensione tra Iran e Usa dopo la Morte del generale Qassem Soleimani in un raid militare statunitense venerdì scorso a Baghdad: Teheran ha fatto sapere che non rispetterà più alcun limite previsto dall'accordo sul nucleare del 2015 e che arricchirà l'uranio "senza restrizioni in base alle sue esigenze tecniche". Leggi la notizia su fanpage

