Luca Zingaretti investito da un’auto in centro a Roma (Di domenica 5 gennaio 2020) Brutta avventura per Luca Zingaretti. L’attore è stato investito da un’auto in centro a Roma nel pomeriggio di domenica 5 gennaio 2020 mentre era a bordo del suo scooter. L’attore che ha impersonato il Commissario Salvo Montalbano nell’omonima serie tv di Rai Uno stava percorrendo via Cola di Rienzo. Luca Zingaretti, che molti conoscono come il Commissario Salvo Montalbano, stava percorrendo a bordo del suo scooter via Cola di Rienzo, nel quartiere Prati, a Roma quando una macchina lo ha investito all’altezza del numero civico 124. La notizia del suo investimento si è diffusa subito sui social e tutti hanno iniziato a chiedersi: come sta Luca Zingaretti? Fortunatamente l’attore, soccorso immediatamente dalla persona che guidava la vettura che lo ha investito, sta ... Leggi la notizia su bigodino

