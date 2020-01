LIVE Francia-Serbia 2-0, Preolimpico volley 2020 in DIRETTA: slavi irriconoscibili, “Galletti” ad un passo dall’impresa! (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del Preolimpico – Francia o Serbia, una non andrà a Tokyo 14:30 Gli slavi stanno facendo tanta fatica, i francesi, pur non brillando, stanno comunque controllando la partita. Il risultato attuale era probabilmente impronosticabile alla vigilia. 25-21 Muro di Louati su Kovacevic, la Francia si porta sul 2-0. 24-21 Patry regala tre set-point ai suoi. 23-21 Chinenyeze esagera e viene murato da Jovovic. 23-20 Mani-out di Patry, che non sta facendo sentire la mancanza di Boyer. 22-20 Podrascanin non sbaglia due volte di fila. 22-19 Bene Ngapeth, che ora se ne va al servizio. 21-19 Mani-out di Atanasijevic. 21-18 Muro a uno di Le Goff su Podrascanin. 20-18 Alzata velocissima di Toniutti per Ngapeth, che non tradisce. 19-18 In rete il servizio di Lyneel, entrato solo per questo fondamentale. 19-17 Si insacca la palla di ... Leggi la notizia su oasport

