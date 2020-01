Infortunio Mertens, l’attaccante è in Belgio: salterà la sfida con l’Inter (Di domenica 5 gennaio 2020) Infortunio Mertens, l’attaccante è rientrato in Belgio: salterà la sfida contro l’Inter a causa di un problema muscolare Niente sfida all’Inter per Mertens. L’attaccante di Gattuso, infatti, è rientrato in Belgio, dopo che un problema muscolare lo ha afflitto negli scorsi giorni costringendolo a lavorare sempre a parte. Il suo ritorno a Castel Volturno dovrebbe avvenire intorno alla metà della prossima settimana. Quando lo staff tecnico degli azzurri confida di ritrovarlo senza il fastidio all’adduttore che lo ha limitato negli ultimi giorni. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

