Il no della Rai alla Jebreal a Sanremo finisce in Parlamento (Di domenica 5 gennaio 2020) La decisione della Rai di dire no alla giornalista Rula Jebreal sul palco di Sanremo finisce in Parlamento. Il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, attacca: “Dieci donne a Sanremo2020 ma non Rula Jebreal. Nessuno spazio ad una nuova italiana di successo. Nella narrazione sovranista stona e anche parecchio. La Rai, la tv pubblica, si piega al diktat di Salvini. Credo sia semplicemente vergognoso. Ho deciso di portare il caso in vigilanza Rai ed intanto denuncio pubblicamente un’autentica discriminazione di Stato. Non possiamo stare zitti”.Critica sulla decisione della Rai anche Valeria Fedeli del Pd: “Chi può avere qualcosa in contrario a portare sul palco del festival di Sanremo una denuncia forte della violenza contro le donne? Credo che tutte le forze politiche - afferma -, senza distinzioni di parte, dovrebbero esprimere un ... Leggi la notizia su huffingtonpost

