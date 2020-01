Giustizia, sciopero giudici di pace: stop alle udienze fino a febbraio (Di domenica 5 gennaio 2020) Un nuovo sciopero, dal 6 gennaio all’1 febbraio 2020, è stato indetto dai giudici di pace che sospenderanno dunque per tre settimane le udienze. Lo stop, voluto dalle associazioni di categoria Unagipa e Angdp, arriva per chiedere la revisione della legge Orlando. I motivi dello sciopero Dopo che sono fallite le mediazioni negli ultimi mesi del 2019, i giudici di pace continuano la protesta per ottenere tutele e garanzie che, secondo quanto fanno sapere le associazioni di categoria, al momento sono negate dalla legge Orlando. Nello specifico, lo stop mira ad ottenere maggiori garanzie di indipendenza, il diritto alla previdenza e all’assistenza sociale, la revisione delle regole sul trasferimento, quelle sull’incompatibilità e sui criteri di attribuzione del compenso. Quali attività verranno sospese e quali proseguiranno Nel periodo di stop, i giudici di pace assicureranno una sola ... Leggi la notizia su tg24.sky

