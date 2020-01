Dal Giappone arriva la “Coca Cola” per fare la cacca (Di domenica 5 gennaio 2020) Mentre noi stiamo seduti su un divano con una birra e la tv sintonizzata sulle partite, in Giappone sono seduti per terra con una tazza di tè a vedere giochi di uomini che tentano di scalare una salita piena di sapone. Si, amo gli stereotipi. Il Giappone è quella patria meravigliosa che riesce a mantenere un folle equilibrio tra ultramoderno e clamorosamente antico; che parla di Samurai, ma mette la faccia di Nicholas Cage sul mais soffiato; che massaggia le mucche, ma mangia i ramen facendo rumori da elefante. Se conoscete un popolo più schizofrenicamente adorabile, scrivetemi. Per questo Coca Cola ha scelto il Giappone come paese di lancio della sua nuova Light Plus per fare la cacca, la dolce bevanda non più così dolce, ma dai sentori agrumati, che si ripromette di abbassare i livelli dei triglicerididurante il pasto attraverso l’aggiunta di fibre insolubili. Per fare in ... Leggi la notizia su howtodofor

Daireen__ : Kunichi, dal primo giorno mi ha dato feelings positivi e li ha confermati tutti. Penso sia stato uno dei momenti m… - BANZAIDOJO : Trip4Geek è online! Il primo tour in Giappone ideato dal bonzo lo trovi a questo link con tutte le informazioni ne… - shigarakixpgdr : // il ricercato più voluto dal tutto il giappone baby -