Tournée 4 Trampolini Innsbruck oggi (4 gennaio): orario, tv, streaming e programma (Di sabato 4 gennaio 2020) La Tournée dei 4 Trampolini 2020 si appresta ad entrare nella fase cruciale quest’oggi con la competizione di Innsbruck, terzo e penultimo atto della manifestazione che apre di fatto il nuovo decennio del salto con gli sci maschile. Dopo le prime due tappe tedesche di Oberstdorf e Garmisch, si gareggia in Austria sul trampolino HS130 che l’anno scorso ha ospitato la gara iridata su Large Hill vinta dal tedesco Markus Eisenbichler davanti al connazionale Karl Geiger. Nella gara odierna valevole per la Tournée si preannuncia grande equilibro ed incertezza per il successo di tappa con molti atleti ravvicinati ed in lizza per le posizioni di vertice, ma i riflettori saranno puntati specialmente sulla bagarre per la classifica generale della kermesse. A metà strada il giapponese Ryoyu Kobayashi (detentore del trofeo) detta il passo con 6.3 punti di vantaggio sul tedesco Karl ... Leggi la notizia su oasport

